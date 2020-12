Covid-19, alla vigilia di Natale altri 20 casi a Fiumicino: in tutto sono 326 i positivi accertati

Fiumicino – “Anche se è la vigilia di Natale è bene ricordarci che siamo in una pandemia e dobbiamo essere prudenti”. Lo rende noto il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino. “I dati della Asl Roma 3 di oggi ci dicono che, in totale, ci sono 326 persone positive in città – spiega il sindaco. Rispetto a ieri registriamo 20 nuovi casi e una sola persona guarita”. “Il rapporto con la popolazione è ancora pari a 0,37 e l’età media è di 41 anni – prosegue Montino -. Sale anche la percentuale che si concentra tra Fiumicino e Isola sacra che oggi è pari al 68% del totale”.

“In questi giorni di feste tutti sentiamo il peso di una situazione di restrizioni e limiti – conclude il sindaco -. Ma non può essere diversamente e chiedo a tutte e tutti di essere molto scrupolosi nel rispetto delle regole istituite per limitare il contagio. Non facciamo cenoni e pranzi con tanti invitati: non solo perché è vietato, ma perché è pericoloso. Stare in tanti, a tavola, in un luogo chiuso favorisce incredibilmente la diffusione del virus. E noi dobbiamo evitarlo. Il regalo di Natale, quest’anno, è prenderci cura di noi stessi e delle persone che amiamo mantenendo le distanze ed evitando gli assembramenti. Indossate sempre la mascherina e lavate o igienizzate spesso le mani. Siate prudenti”.