Il cantautore Tauri intrappolato nel tempo nella sua nuova ballad indie-nostalgica “Pendolo”

Musica – Il giovane cantautore partenopeo Tauri, nella sua nuova ballad indie ‘Pendolo’ dal sapore 60s, vorrebbe abbattere il concetto di tempo proprio come Marty McFly in ‘Ritorno al Futuro’ per ritornare con la sua ‘anima gemella’. Il ricordo che lo lega a lei è intrappolato tra ‘due lancette di un pendolo rotto’ , rappresentato dalle grafiche della creativa Marylù Lallo.

” In questa canzone ho voluto raccontare il lato più malinconico dell’amore e – dice Tauri – l’immagine del pendolo con le lancette che non funzionano mi sembrava perfetta per esprimerlo. Esso funziona solo se gli ingranaggi girano nel verso giusto”.

Il singolo è pubblicato da ”Future Artist”, prodotto da Nyobass, scritto da Ciro Taurino in collaborazione con Ennio Mirra, distribuito in digitale da A1 Artist First.

Pendolo è disponibile in streaming e download su tutti i principali store digitali.

Ciro Taurino

in arte Tauri, , nasce a Napoli il 26 ottobre 1998. Inizia il suo percorso musicale studiando il sassofono all’età di 12 anni, frequentando il conservatorio di Avellino. Successivamente impara a suonare anche la chitarra e il pianoforte, ma scopre anche un’innata passione per il canto. Frequenta nel 2018 una Masterclass di scrittura d’autore indetta dal TMF e, nello stesso anno, partecipa ad AreaSanremo.

Dopo aver frequentato una seconda Masterclass, nel 2020 collabora con il cantautore partenopeo Mikele Buonocore

ed inizia un percorso artistico col produttore Ennio Mirra (Nyobass) entrando nel roster di Future Artist.

