L’assessore Sartore: “L’approvazione del Documento di economia e finanza traccia la ripresa socio economica del Lazio”

Regione Lazio – “Con l’approvazione delle Linee d’indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle diseguaglianze e del Documento di economia e finanza regionale 2021, tracciamo il nuovo orizzonte di progresso socio-economico della nostra Regione. La programmazione della politica unitaria di lungo periodo, contenuta negli Indirizzi 2021-27, si interseca, infatti, con la programmazione economica per il prossimo triennio, contenuta nel Defr.

E’ stato importante discutere e condividere in tandem questi due atti in Consiglio perché l’orizzonte di medio-lungo periodo entro cui tendono è analogo ed entrambi si proiettano verso quello che è l’obiettivo comune delle politiche economiche europee, nazionali e regionali, la ripresa e la resilienza. Il lavoro su questi documenti è stato fatto, com’è noto, in una situazione eccezionale, quella determinata dalla pandemia da Covid-19. E’ stato quindi fondamentale, dopo la crisi sanitaria, coniugare i due assi su cui si basa la nuova programmazione europea – lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle diseguaglianze – nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

La sintesi è un policy mix di 44 progetti per un Lazio «più intelligente, più verde, più connesso, più sociale, più vicino ai cittadini» per un valore stimato di circa 6,5 miliardi. Oltre la metà di queste risorse deriverebbe dai Fondi Strutturali di Investimento Europeo e dai fondi per lo sviluppo rurale; quasi il 40 per cento proverrebbe dalle attribuzioni del Fondo di Sviluppo e Coesione e la quota restante dai trasferimenti statali. Se è vero, come scriveva Albert Einstein che “è nelle crisi che nasce l’inventiva”, noi ce l’abbiamo messa tutta per delineare il percorso di ripresa della nostra Regione e lavoreremo per raggiungere gli obiettivi, in collaborazione sempre con il Consiglio”. – Lo dichiara l’Assessore alla Programmazione economica, Bilancio e Patrimonio, Alessandra Sartore.

Il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano“Sei miliardi e mezzo per far ripartire il Lazio nel post-Covid. Le linee d’indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle diseguaglianze, appena approvate dal Consiglio Regionale, sono il più ambizioso e importante piano di sviluppo messo in campo da una Regione in Italia. Un piano che entro i prossimi 6 anni darà modo al Lazio di continuare a essere sempre più uno dei territori trainanti in Italia.

Diviso in macroaree, il piano stabilisce come saranno investiti i cosiddetti Recovery Fund, i fondi europei, con importanti stanziamenti per la riduzione delle tasse, il sostegno concreto alle Start-up e alle imprese, con particolare attenzione a quelle femminili e giovanili, di tutti i campi: turistico, sportivo, ambientale, culturale, agricolo.

Ci saranno ingenti investimenti in sanità attraverso ristrutturazioni, riammodernamenti, ampliamenti e assunzioni per ridare al Lazio un servizio finalmente di alto profilo, a partire dal taglio delle liste di attesa. Investimenti nel campo ambientale: energie sostenibili, nuove tecnologie di trattamento, potenziamento della differenziata. Un piano che sosterrà i Comuni per la pianificazione urbanistica, ragionata e adeguata alle necessità, con particolare riguardo all’edilizia sovvenzionata.

Un fondo sarà dedicato al contrasto alla violenza contro le donne, portando avanti un percorso iniziato anni fa che ha fatto della Regione Lazio quella che più di altre ha investito su questa tematica. E poi aiuti al mondo dello spettacolo, quello dell’audiovisivo, dei libri, dello sport con un programma di rafforzamento dell’impiantistica a oggi uno dei nostri talloni d’Achille.

Un altro fondo ancora per l’ammodernamento della rete ferroviaria, per il trasporto pubblico di Roma e per il consolidamento del servizio ferroviario e del trasporto regionale su gomma, investimenti sulla rete stradale, per lo sviluppo del sistema aeroportuale e portuale.

Infine un cospicuo sforzo sarà fatto per la digitalizzazione del Lazio, dando modo alla nostra Regione di stare al passo con i tempi.

Un piano Marshall che ci permetterà fin da oggi di continuare a sostenere il mondo produttivo del Lazio e di programmare il Lazio post Covid una volta sconfitto questo demonio. Un ringraziamento sentito va al vicepresidente Daniele Leodori che ha lavorato in sinergia con l’assessore al bilancio Sartore a queste fondamentali linee programmatiche”

