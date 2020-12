Messi come Pelè: siglate 644 reti. L’ultima con il Valladolid. Forse l’addio a gennaio

Leo Messi ce l’ha fatta, ha battuto Pelé. O almeno uno dei record di O Rei. Col gol di ieri è a quota 644 con la maglia del Barcellona, uno in più di quelli realizzati con la stessa maglia – in quel caso del Santos – dal brasiliano. “Quando ho cominciato a giocare a calcio non pensavo di battere record. E tantomeno avrei mai pensato di infrangerne uno di Pelè“, il messaggio via Instagram della ‘Pulce’, prima di prendere un jet privato per rientrare in Argentina a trascorrere le vacanze di Natale.

Il match contro il Valladolid, ieri sera, si era concluso 3-0 e la terza rete, al 65′,era stata segnata proprio da Messi, che ha così superato un record appartenente alla leggenda brasiliana dal 1974, quando mise a segno l’ultimo gol con la maglia del Santos.

Nonostante il possibile addio a fine stagione, se non addirittura a gennaio, il 6 volte Pallone d’Oro non ha mai smesso di dare il suo massimo contributo alla squadra che l’ha reso grande, puntando così anche a superare il primato di Pelé. “Posso solo ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato in questi anni, dai miei compagni di squadra, alla mia famiglia, i miei amici e tutti quelli che mi sostengono ogni giorno. Un abbraccio“, ha aggiunto l’argentino. Pochi giorni fa fu lo stesso Pelé a complimentarsi con Messi, che ha inciso il suo nome nella leggenda per l’ennesima volta in carriera. (Ansa)