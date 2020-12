Natale 2020, il Laboratorio Una Donna vicino alle famiglie più fragili: 106 pacchi per 106 sorrisi

Palermo – 8 tonnellate di generi alimentari a 106 famiglie. Sono i numeri della solidarietà del Laboratorio Una Donna, che in questo Natale si è attivato – grazie anche alla solidarietà di numerosi imprenditori, per regalare una “carezza” alle famiglie in difficoltà.

“Natale è festa di solidarietà – racconta Maricetta Tirrito, presidente del Laboratorio Una Donna -.. Grazie all’instancabile Tony Serio, abbiamo potuto dare assistenza a famiglie e cittadini abbandonati e ormai allo stremo delle forze per colpa delle difficoltà causate dalla pandemia e dalla scarsa attenzione istituzionale.

Ma gli angeli del Laboratorio – capeggiati da Tony Serio, punto focale della raccolta alimentare, Maria Pitarresi, responsabile della distribuzione, Rosario Ferraro e Angelo Onorato, per la logistica – hanno dato vita a qualcosa di straordinario.

A loro va il mio personale grazie . Per l’impegno profuso e la dedizione dimostrata. Con un’unica impareggiabile ricompensa: quei 106 ‘Dio vi benedica’ profferiti da altrettanti visi commossi”.

“E’ un orgoglio – interviene Tony Serio – sapere che la città di Palermo possa vantare imprenditori speciali che ancora oggi hanno voglia di donare. Per questo abbiamo voluto che non rimanessero anonimi, e abbiamo consegnato loro una targa ricordo.

‘E’ grave l’assenza delle istituzioni – sottolinea Maria Pitarresi, Coordinatrice a Palermo -. È grave il vuoto che circonda famiglie e soggetti deboli che hanno bisogno di aiuto. Abbiamo dimostrato che noi ci siamo”.

E allora un grazie va anche a chi si è reso disponibile per aiutare chi in questo momento sta soffrendo: Prezzemolo e Vitale di via Siracusa a Palermo, nella volontà della direzione di Alberto Nicola Pizzo, che stimiamo per il suo impegno e per la sua sensibilità. Ma anche l’azienda Cannizzaro Sport, e le famiglie Novello, Serretta, Serio, Targia, Novara e Giardina. “Sono questi i nostri Eroi – conclude Tirrito -. Una rete di generosità e solidarietà che ci rende orgogliosi”.

