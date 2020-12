Anzio, Il messaggio agli studenti dell’Assessore Di Fraia: “Non perdete mai il sorriso”

Anzio – “Cari ragazzi, siamo giunti alla fine dell’anno ed ancora non ho avuto modo di conoscervi tutti, ma sappiate che anche se non ci sono state le recite di fine anno, alle quali sarei stata in prima fila a commuovermi, il mio pensiero è comunque rivolto a voi“. Con queste parole l’Assessore alle Politiche Culturali e della Scuola, Gabriella di Fraia, manda un messaggio di auguri e speranza a tutti gli studenti di Anzio.

“È a voi che desidero fare un applauso, riconoscendo il merito anche ai Vostri instancabili insegnanti ed ai validi collaboratori che, nell’ombra della macchinosa burocrazia, si sono messi in gioco, a volte reinventandosi, per rendere il diritto allo studio più agevole ed alla Vostra portata”.

“Uno sforzo sovrumano che, per chi non è digitale, ha comportato un cambio di rotta rispetto alle tradizionali e comprovate metodologie”.

“E a voi che, nonostante tutto, sotto questa mascherina, avete dimostrato come superare, con il sorriso e la spensieratezza dei giovani, le mille difficoltà che segnano questa triste pagina di storia. Continuate ad essere così, frizzanti, vivaci, positivi. Non prestate il fianco alle difficoltà del momento, ma cogliete da esso la determinazione per crescere con altri anticorpi, quelli del coraggio, della pazienza, della determinazione.

Coltivate il talento, sviluppate la curiosità, ricercate in voi stessi quelle potenzialità che vi potrebbero aprire nuovi orizzonti, prendete coscienza delle vostre capacità, crescete.

Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stessi, osando, per crescere. Raccoglierete i risultati di questa crescita un domani, quando sarete più infastiditi dalle cose che non avete fatto, rispetto a quelle che avete fatto.

Così diceva Mark Twain… ‘molla gli ormeggi, esci dal porto sicuro e lascia che il vento gonfi le tue vele. Esplora. Sogna. Scopri’. Ecco cosa sento di augurarvi: di non perdere mai il sorriso, di guardare oltre i propri limiti, di scoprire le meraviglie del mondo, senza mai dimenticare di perdere l’equilibrio della propria vita. Con affetto sincero, stima ed ammirazione, tanti Auguri di Buon Natale a Voi ed alle Vostre famiglie”.