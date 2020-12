La Pro Loco di Anzio protagonista della raccolta fondi per Telethon

Anzio – La Città di Anzio è stata ancora una volta protagonista, su invito della Fondazione Telethon, insieme ad altre Piazze d’Italia, della Manifestazione “Campagna di piazza – Io sostengo la ricerca con tutto il cuore” – per la raccolta fondi “Cuori di cioccolato”, che l’Associazione dedica alla ricerca per essere vicini a chi lotta contro una malattia genetica rara.

La Pro Loco “Città di Anzio” è riuscita a terminare tutte le 60 confezioni dei “Cuori di Cioccolata” e le 10 confezioni di cuoricini inviateci.

La cifra raccolta, comprensiva delle donazioni, per un totale di € 865,00 (ottocentosessantacinque/00), è stata versata a favore della Fondazione Telethon il 22/12/2020 su c/c n° 260000 effettuato c/o Banco Posta (Colonia di Anzio).

Ancora una volta, la città di Anzio ha dimostrato il suo grande cuore e la sua sensibilità a sostegno della Ricerca.

Dal 1990, la Fondazione Telethon è accanto ad ogni persona che affronta una malattia genetica per sfidarla e non arrendersi davanti ad una diagnosi che non può e non deve essere una condanna.

Ecco perché grazie alla generosità di milioni di donatori, Telethon sostiene ogni giorno la migliore ricerca scientifica in Italia per la cura di queste patologie.

E’ una missione che richiede tempo, denaro e tanta determinazione, ma che ha permesso di raggiungere grandi risultati.

Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti della Pro Loco “Città di Anzio” intendono ringraziare tutti coloro che hanno acquistato le confezioni dei Cuori di Cioccolato “Telethon”.

Un ringraziamento particolare all’Amministrazione Comunale, al Comando di Polizia Municipale, a Gianfranco Cavallaro per il prestito del gazebo e alle Volontarie del Servizio Civile Nazionale Federica Graziosi e Giada Rinaldi per la loro disponibilità e presenza al Gazebo della Pro Loco “Città di Anzio”.