Accordo tra Casa del Sole di Formia e Croce Rossa per la formazione di volontari

Formia – Ieri, 24 dicembre, è stato sottoscritto un accordo tra Casa del Sole e la Croce Rossa Italiana Comitato Sud Pontino Odv.

Una collaborazione che prevede la disponibilità di un ambulatorio per le visite mediche sanitarie propedeutiche all’idoneità psicofisica dei volontari e per l’arruolamento al Corpo Militare della Croce Rossa; l’ospitalità per il corso biennale delle Infermiere Volontarie della Cri e per l’attività di mantenimento e aggiornamento delle stesse; la disponibilità di locali e parcheggio per una postazione di ambulanze abilitate al Trasporto Infermi e Soccorso Sanitario Avanzato.

La Direzione della Casa del Sole rappresentata dal dottor Gianni Costa e la delegazione di Croce Rossa Italiana Comitato Sud Pontino Odv rappresentata dal presidente Vol Emilio Donaggio e dal Col. Med in cng dottor Virgilio Costanzo, hanno espresso soddisfazione per l’accordo sottoscritto che vede due soggetti, la Casa del Sole, una Clinica operante nel privato convenzionato con il Servizio sanitario nazionale eccellenza del Sud Pontino, e la Croce Rossa Italiana Comitato Sud Pontino Odv che opera nel privato sociale e di supporto ai servizi pubblici e privati sanitari, siglare un’intesa nell’interesse della Comunità locale del Sud Pontino.

In primo passo era già stato fatto, impiantare una tenda ministeriale dalla Cri, dove effettuare tamponi antigenici covid 19, a tutela del personale e dei pazienti da ricoverare e ricoverati.

