Ladispoli, dal Governo quasi 2 milioni di euro per restaurare Torre Flavia

Ladispoli – “È arrivato inaspettato il regalo sotto l’ albero per il comune di Ladispoli, la notizia è di poche ore fa: la commissione del Decreto Progetto Bellezza Dpcm del 8 marzo del 2018 ha ammesso finalmente al finanziamento il progetto presentato dal Comune di Ladispoli per il restauro di Torre Flavia per la somma di euro 1.995.000 euro”.

Ad annunciarlo è il consigliere comunale di FdI Giovanni Ardita, che aggiunge: “Un risultato eccezionale e storico che è il frutto di un grande lavoro di squadra, dall’assessore Veronica De Santis che ha seguito tutto l’iter con molta attenzione, all’ architetto Evangelisti che ha preparato alla perfezione il progetto. Io ho assunto il ruolo di burocrate che in virtù della lunga esperienza nella pubblica amministrazione mi ha permesso di seguire con molta attenzione.

Non nascondo che il Decreto Bellezza non abbia avuto un percorso molto travagliato, due anni sofferti con la problematica di commissioni controllo e di verifica che sono cambiate ogni qual volta che cambiava il tre presidenti in tre governi a partire da Renzi che partorì questo decreto per finanziare i luoghi culturali dimenticati.

Mi voglio complimentare con il presidente Giuseppe Renna, vicesegretario generale della Presidenza del Consiglio che ha portato a termine i lavori di commissione e che nei primi giorni del 2021 emetterà il decreto definitivo dei progetti ammessi al finanziamento. Successivamente il decreto andrà al bilancio della Pcm e al controllo della Corte dei Conti ed infine il decreto passerà al Ministero dei Beni Culturali per stipulare con i Comuni ammessi al finanziamento gli atti di convenzione.

Quindi Torre Flavia sarà ristrutturata con tutta l’area monumentale e sono certo che entro l’estate del 2021 si accenderà il faro. Assieme al sindaco Grando ringraziamo il vicepresidente della Camera dei Deputati, Fabio Rampelli, da sempre vicino al nostro territorio, certi che all’inaugurazione del simbolo della nostra città non farà mancare la sua presenza insieme alla nostra preziosa dottoressa Simonetta Saporito, direttore generale del demanio”.