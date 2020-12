Ostia, cori in piazza e fiori sui trampoli: un momento d’arte a cielo aperto

Ostia X Municipio – Sono state indossate le mascherine e sono stati ottenuti i permessi necessari, ma le norme del distanziamento sociale ancora una volta non sono riuscite a fermare l’arte, la musica e la bellezza, stavolta cielo aperto. Un momento di canti di Natale in piazza, in via del Bucintoro, proprio di fronte al lungomare Duilio, mentre un angelo vestito di bianco e alto più di due metri porta in dono fiori ai passanti.

In questa specifica manifestazione, il tema principale è stato quello del dono, in un momento di frammentazione e solitudine, in cui gli attimi di bellezza sono stati sempre di più rari e dimenticati. Le voci del coro femminile Eos si sono innalzate come dal fondo di una cattedrale tra i prati Ostia levante mentre Corinna Bologna, in equilibrio sui trampoli, sfilava con cesti ricolmi di crisantemi viola e bianchi.

L’esibizione coristica non è stata soltanto un momento di celebrazione del bello, in un anno in cui, di spettacoli dal vivo, ne abbiamo visti ben pochi, ma più che altro una promessa: l’inaugurazione di tutta la stagione del 2021.

Il progetto “Teatro sotto casa”, avrà inizio infatti il prossimo Gennaio e, lockdown permettendo, verrà portato avanti tutto il prossimo anno: un susseguirsi di eventi artistici negli spazi urbani che saranno realizzati prevalentemente sotto i balconi e le finestre delle case.

L’obiettivo, ancora una volta, non è soltanto la sopravvivenza dell’Arte, che viene trasformata in qualcosa di inedito che riesca ad adattarsi alle restrizioni di questo periodo storico, ma soprattutto l’intento, sempre più urgente, di creare rete di specifica appartenenza al territorio, che sappia dialogare con i vari lavoratori e talenti del mondo dello spettacolo. Una rete che, soprattutto, sappia coinvolgere e ancora di più unire gli artisti di un territorio vivace propositivo da un punto di vista culturale, ma che spesso risente dell’atomizzazione delle singole realtà.

L’idea e la direzione artistica di tutta la programmazione è di Dafne Rubini, che porterà avanti tutte le iniziative del prossimo anno con l’Associazione culturale “Esosementi”, nata nel 2012 grazie alle idee e alla passione di giovani artisti professionisti del territorio.

Tra le iniziative di successo realizzate dall’associazione, ricordiamo “Cioccolato all’Arancia”, il monologo diretto dalla stessa Dafne Rubini, protagonista Martina Gatto e vincitore del Roma Comic Off 2019. Lo spettacolo è stato tra i pochi andati in scena nel periodo del distanziamento sociale, a Settembre 2020 a Teatro Garbatella.

