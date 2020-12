Tombolata di Natale dei ragazzi del centro diurno con Sindaco e Assessore di Fondi

Fondi – Un Natale da piccole grandi star per i ragazzi del centro diurno Magicabula di Fondi che hanno scritto, cantato e interpretato una bellissima canzone dedicata alle festività.

È il frutto di un coinvolgente laboratorio musicale organizzato in collaborazione con il cantautore e produttore Simone De Filippis. Al termine dell’attività di composizione ed esercitazione nel canto, i ragazzi hanno infine girato un videoclip. Il filmato è stato proiettato alla presenza del sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e dell’assessore alle Politiche sociali Sonia Notarberardino che hanno visitato il centro e partecipato alla tradizionale tombolata di Natale.

“Complimenti al team – hanno commentato i due amministratori – per lo straordinario lavoro che svolge e per essere più di un punto di riferimento per questi ragazzi: l’atmosfera che abbiamo respirato questa mattina è stata quella di una vera grande famiglia”.

Dopo l’estrazione dei numeri e la premiazione da parte del sindaco e dell’assessore dei bambini vincitori al gioco della tombola, la mattinata è proseguita con un tour alla scoperta dei laboratori del centro educativo e ricreativo del Comune di Fondi.

Dalla falegnameria (l’officina dei folletti) alla cucina, dall’angolo dell’artigianato (la fabbrica degli elfi) all’aula informatica, dalla beauty farm alla zona compiti e studio: la vita all’interno del centro è intensa, inclusiva, creativa e meravigliosamente solidale.

“Il lavoro che quotidianamente svolgono le operatrici – concludono il sindaco Maschietto e l’assessore Notaberardino – è semplicemente straordinario. Una volta varcata la soglia di questa colorata e creativa sede spariscono le differenze sociali, di età, cultura, etnia o religione. Come in una grande famiglia ci si aiuta l’un l’altro in un percorso di crescita, condivisione e sostegno reciproco. È grazie a realtà come Magicabula se giovanissimi, che nascono o si trovano all’improvviso in situazioni di difficoltà familiari o economiche, riescono a superare, col sorriso, piccoli e grandi ostacoli della vita e a costruire solide basi per un futuro migliore”.

