Un altro passo verso la realizzazione della Pedemontana di Formia

Formia – “E’ stato approvato, con riformulazione, l’emendamento che ho presentato al Documento di economia e finanza regionale 2021 – 2023, in discussione in Consiglio regionale in queste ore, che punta alla realizzazione della Pedemontana di Formia”.

Lo dichiara in una nota Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare, che aggiunge: “Ringrazio l’assessore Sartore e il vice presidente Leodori – prosegue Simeone -, nonché i colleghi in consiglio regionale, per aver compreso l’importanza di quest’opera che rappresenta un elemento indispensabile per i collegamenti viari della provincia di Latina e del Lazio con il resto del Paese fornendo un’opportunità reale, e non più rinviabile, per lo sviluppo dei nostri territori. La realizzazione della Trasversale Lazio Sud – Adriatica doveva d’altronde comprendere anche la Pedemontana di Formia.

Solo bypassando il centro della città garantiremo, finalmente, la movimentazione rapida di mezzi e merci. Si tratta di un primo passo importantissimo ma su cui continueremo a vigilare affinchè quella che da oggi diventa una priorità per la Regione Lazio trovi rapida attuazione, sia sul piano economico che dell’apertura dei cantieri. Non possiamo più permetterci di perdere tempo, lo chiedono le imprese, lo chiede uno sviluppo fermo ormai da decenni”.

Il consigliere regionale di Forza Italia si sofferma poi su un altro progetto viario. “Assume particolare importanza anche l’approvazione – evidenzia – Simeone -, seppur con riformulazione, dell’emendamento che ho presentato in questo contesto per favorire la realizzazione della Sora-Ceprano-Fondi.

Con questo emendamento si prevede una fattibilità tecnico finanziaria destinata alla valutazione del collegamento del Mercato ortofrutticolo di Fondi, la seconda piattaforma agroalimentare d’Europa, con il casello autostradale di Ceprano. Tale opera – conclude – non poteva essere esclusa da un piano generale di infrastrutturazione della provincia di Latina e del Lazio in quanto è parte integrante dello sviluppo di quel sistema viario che deve contribuire a creare condizioni favorevoli di sviluppo sostenibile delle aree interessate contribuendo a rimuovere gli ostacoli che da decenni compromettono la crescita imprenditoriale e sociale del comprensorio sud della regione”.

