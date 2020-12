Anzio, consegnati circa 70 pacchi alimentari alle famiglie del territorio in difficoltà

Anzio – Intenso lavoro, a Villa Corsini Sarsina, per l’allestimento e la consegna dei pacchi alimentari per le Famiglie del territorio, per le Parrocchie e per le Associazioni impegnate nel settore sociale, per fronteggiare l’emergenza sanitaria ed economica in corso. A coordinare gli aiuti l’Assessore alle politiche sociali, Velia Fontana, insieme all’Assessore alle politiche culturali e della scuola, Gabriella Di Fraia.

All’iniziativa dell’Amministrazione Comunale, si aggiungono i trenta pacchi alimentari donati dalla Dussmann, la fornitura di prodotti per l’igiene personale e della casa offerti da Risparmio Casa e gli alimenti messi a disposizione dalle Associazione Voci al Silenzio, dagli studenti dell’Istituto Alberghiero di Anzio e dall’Associazione Italiana Persone Down Anzio – Nettuno, che si è mobilitata anche per l’allestimento dell’Albero di Natale del Dono, posizionato davanti all’Ufficio del Turista e del Cittadino.

“L’Albero di Natale del Dono, – comunica l’Assessore alle politiche sociali del Comune di Anzio, Velia Fontana – è un piccolo, grande evento sociale, al quale possono aderire tutti i cittadini, che potranno donare, a chi è in difficoltà, anche una semplice mascherina per la prevenzione del covid-19, oppure una semplice confezione di farina, nei giorni in fascia arancione. Un particolare ringraziamento lo rivolgo agli amici dell’Aipd, sempre in prima fila per aiutare il prossimo”.

Nei giorni scorsi la Giunta Comunale, guidata dal Sindaco, Candido De Angelis, ha inoltre approvato la delibera che prevede la stanziamento di 40.000 euro per la distribuzione di pacchi spesa, per le famiglie in difficoltà e per le Comunità del territorio, impegnate nell’accoglienza delle persone bisognose. Invece ulteriori 332.000 euro, che rientrano nei fondi erogati dalla Protezione Civile, sono stati destinati ai buoni spesa, per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità e per dare un supporto sociale concreto, finalizzato a fronteggiare l’emergenza di diversi cittadini.

Per la richiesta dei pacchi spesa, le famiglie bisognose possono, fin da subito, inoltrare la loro richiesta, lasciando un messaggio, anche tramite la voce guida del numero verde 800 98 42 98.