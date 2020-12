Ardea, acquistano online ma gettano i pacchi in strada con nomi e indirizzo: denunciati

Ardea – La Polizia Locale di Ardea lotta senza sosta contro l’inciviltà. Dopo aver ricevuto la segnalazione da parte della nostra redazione sulla discarica abusiva presente su via Pisa (leggi qui), gli agenti della Polizia Locale di Ardea, coordinati dal Comandante Sergio Ierace, hanno fatto un sopralluogo per monitorare la situazione e individuare i responsabili del degrado.

La Polizia Locale ha identificato tre persone che su Via Pisa, tratto compreso tra intersezione con viale Nuova Florida ed il Civico 10, hanno pensato bene di gettare gli avanzi della cena del Natale, oltre ai vari incarti dei regali fatti arrivare anche avvalendosi di Amazon.

Con stupore i Caschi Bianchi Rutuli, su segnalazione, hanno notato l’effettiva presenza dei vistosi pacchi giungendo all’identificazione dei colpevoli, autori dell’illecito gettito e del deplorevole atti commesso. Tre le persone sin’ora identificate, una di 25 anni e le altre due di età comprese tra i 55 ed i 65 anni, tutte persone italiane residenti in zona Nuova Florida.

Verranno non solo sanzionate, ma anche invitate negli uffici della Locale per rendere dichiarazione circa i motivi di tali illeciti gettiti ai bordi di una strada, già degradata nel tempo dal solito abbandono di rifiuti, anche edili, che alimentano le discariche spontanee, che a causa di tali gesti trovano continua alimentazione da parte di soggetti incivili che non si rendono conto del danno ambientale che, oltre alla deturpazione del decoro, arrecano alla città di Ardea.

Per il momento sono stati tre i verbali emessi a carico degli identificati oltre ad eventuali altre azioni che potremmo essere intraprese nei confronti degli altri soggetti in corso di identificazione che saranno colpiti dai medesimi atti sanzionatori. Attivate anche tutte le procedure per la pulizia dell’area con il coinvolgimento dell’ufficio ambiente da cui dipenderanno le successive operazioni per il ripristino della bonifica dell’area.

