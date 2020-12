Casi sospetti di Covid-19 tra i dipendenti: chiusi i cimiteri di Formia

Formia – Il sindaco di Formia, Paola Villa, ha disposto: “La chiusura urgente dei cimiteri di Formia: Castagneto, Maranola e Castellonorato”.

La decisione del primo cittadino è dovuta a “un sospetto caso di contagio Covid-19 tra gli operatori dei nostri cimiteri cittadini, per i quali è stata disposta la quarantena preventiva. Purtroppo, però, questa situazione comporterà la chiusura immediata dei tre cimiteri della nostra città”.

La Villa specifica ulteriormente che “i cimiteri resteranno chiusi anche i giorni 27 e 28 dicembre per consentire tutte le disposizioni di controllo mediante test antigenici e molecolari del personale coinvolto.

Ovviamente – conclude il sindaco – si cercherà di creare meno disagio possibile e soprattutto di procedere in sicurezza sia per i lavoratori che per i cittadini”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Formia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Formia