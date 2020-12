Covid-19, a Fiumicino 21 nuovi casi e 35 guariti: il bollettino del 26 dicembre

Fiumicino – “Anche in questi giorni di feste la Asl Roma 3 ha mandato i dati aggiornati sulla situazione nel nostro Comune”. Lo rende noto il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino. “Rispetto all’ultimo aggiornamento, registriamo 21 nuovi casi e 35 guariti – spiega il sindaco – per un totale di positivi in città pari a 312. Stabile il dato dell’età media, ovvero 41 anni, mentre sale un po’ il rapporto con la popolazione totale pari a 0.38. Ancora alta la concentrazione tra Isola Sacra e Fiumicino dove troviamo il 65% dei casi totali”.

“E’ evidente che i casi di questi giorni non sono ancora indicativi dell’andamento durante i giorni di Natale – prosegue Montino -. Per questo continuo a raccomandarvi la massima prudenza e di rispettare le regole imposte per questo periodo. Domani saremo ancora in zona rossa, mentre sarà zona arancione dal 28 al 30 dicembre. In quei giorni i negozi saranno di nuovo aperti, ma rimarranno chiusi i bar e i ristoranti che potranno comunque vendere cibo da asporto e fare consegne a domicilio. Ricordo, però, che nei giorni di zona arancione non ci si potrà spostare dal proprio comune se non per ragioni di lavoro o necessità. Rimane, inoltre, il divieto di uscire di casa dalle 22 alle 5 del mattino”.

“La buona notizia – conclude il sindaco – è che sono arrivate le prime dosi del vaccino e domani inizierà in tutta Europa, la campagna di vaccinazione. Come ho detto nel mio video messaggio di auguri, questo ci consente di guardare con speranza al prossimo anno. Non sarà facile e non sarà veloce: ci sarà bisogno della collaborazione di tutte e tutti e, ancora, di molta pazienza. Ma la strada è quella giusta”.