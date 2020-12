Ardea – L’Amministrazione e il Consiglio Comunale qualche giorno fa hanno preannunciato un’iniziativa che in questi giorni di festa è stata portata a compimento: Il Corriere dei Sorrisi.

Il Corpo della Polizia Locale di Ardea coordinato dal Comandante dr. Sergio Ierace, avvalendosi del Centro Operativo Comunale, costantemente presente sin dall’inizio della pandemia al servizio dei cittadini, in cui operano in sinergia la Croce Rossa Italiana comitato di Ardea e la Protezione Civile, hanno distribuito sin dalle prima ore del mattino del 24 dicembre oltre 100 pacchi a tutti coloro che si stanno confrontando con l’emergenza sanitaria in atto, a testimonianza della vicinanza e dell’importanza di un percorso di ritorno alla normalità.

La comunità di Ardea ha risposto all’iniziativa fornendo gratuitamente i doni in pieno spirito natalizio, il Corpo della Polizia Locale ha assemblato i pacchi e Croce Rossa Italiana e Protezione Civile, scortati dai Caschi Bianchi di via Laurentina, li hanno distribuiti. La pandemia è stata l’opportunità per dimostrare che il vaccino contro la solitudine è rappresentato dalla Solidarietà, quella vera e silenziosa.

“Questa mattina – si legge in una nota dell’Assessore Alessandro Possidoni -, con la consigliera Paola Soldati, ho incontrato i dipendenti del comando della Polizia Locale per fare i consueti auguri di Natale e ho avuto modo di vedere il grande lavoro che stanno facendo nell’ambito del progetto i ‘Corrieri del Sorriso‘: si tratta di un lavoro di raccolta, organizzazione e distribuzione di pacchi che è stato possibile grazie al coordinamento continuo e puntuale operato dal comandante Sergio Ierace.

Come Assessore all’Emergenza Covid – prosegue Possidoni -, sono davvero soddisfatto del lavoro che il corpo di Polizia Locale, in collaborazione con la Cri-Comitato di Ardea e la Protezione Civile, ha svolto: hanno distribuito più di 100 pacchi ai nostri concittadini regalando un sorriso in questo giornata di Vigilia di Natale.

Ancora prima della mia nomina ad Assessore, ho avuto modo di vedere lo straordinario lavoro fatto da Polizia Locale, Croce Rossa e Protezione Civile, sempre disponibili in prima persona ad aiutare i più bisognosi, sempre attenti alle necessità dei cittadini.

Per il continuo senso del dovere – conclude -, per l’alto livello di professionale, per l’alto senso civico, per l’originalità delle proposte proporrò al Sindaco e alla Giunta di conferire un encomio o un elogio a tutte queste persone che, nel silenzio, continuano ad aiutare i nostri cittadini. Non si tratta semplicemente di fare il proprio lavoro. Qui si tratta di farlo con passione e dedizione. Buone feste a tutti”.

Di seguito le persone ed Aziende del territorio che hanno fortemente contribuito alla riuscita dell’iniziativa: 3DI Srl dei F.lli Di Canio, Frutteria Josef, Azienda vitivinicola Divina Provvidenza, William Spina, Raffaella Neocliti, Farmacia Bartolomucci, Associazione culturale Arti e Parti di Albano, Attenni Fabio, Fasestore Srl

Chiesa S. Gaetano da Thiene, Eurospin Ardea Via Rieti, Chimica moderna italiana per gel disinfettanti. L’iniziativa proseguirà anche nei prossimi giorni.

