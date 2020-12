Tarquinia, Ermes dona wi-fi e tablet all’Istituto Marchesa Ferrari

Tarquinia – Un Natale più vicino ai nostri nonni! La Ermes – Soluzioni Internet di Tarquinia ha infatti installato all’Istituto Marchesa Ferrari la struttura di ricezione della linea wi-fi (parabola ricevente ed hotspot) e donato due tablet con inserito un apposito account skype per le videochiamate, già operativo.

Un istituto più connesso, dunque, che nonostante il periodo caratterizzato dal distanziamento sociale riesce ad essere sempre vicino alla collettività ed ai parenti degli ospiti. Con le soluzioni donate dalla Ermes, infatti, saranno più agevoli i contatti con l’esterno mediante internet e videochiamate.

Giancarlo Milioni, responsabile di Ermes, ha dichiarato: “Un piacere per me aver offerto questo contributo all’Istituto, che da sempre si prodiga con professionalità e dedizione nella cura degli anziani. Tengo a porgere anche un sentito ringraziamento ad Alberto Tosoni per avermi coinvolto e per aver coordinato le opere”.