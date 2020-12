“Un Giocattolo per la Befana”: l’iniziativa della Farmacia Fatebenefratelli per i bambini in difficoltà

Roma – Giocattoli nuovi (o usati), ma anche pannolini, latte e quanto può contribuire a rendere più felice il Natale dei più piccoli nelle famiglie in difficoltà del territorio romano: questa la raccolta organizzata dalla Farmacia Fatebenefratelli – presenza storica sul territorio – con la Comunità di S. Egidio per sostenere chi, a causa del Covid e non solo, si trova a dover affrontare situazioni, purtroppo sempre più diffuse, di povertà nascosta.

Basterà recarsi presso la Farmacia Fatebenefratelli sull’Isola Tiberina fino al 6 gennaio e lasciare in consegna i propri doni. Un piccolo pensiero può donare molta felicità.