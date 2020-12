Fiumicino, calano a 275 i positivi al Covid

Fiumicino – “Secondo i dati di oggi inviatici dalla Asl Rm3, in questo momento in città ci sono 275 persone positive: per la prima volta dall’inizio di dicembre scendiamo sotto quota 300 ed è un buon segnale”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Nelle ultime 24 ore si sono registrati 11 nuovi positivi e ben 48 guariti – prosegue il sindaco – con un’età media che si attesta sempre sui 41 anni. Scende anche la concentrazione di casi tra Isola Sacra e Fiumicino che oggi è pari al 49% in totale”.

“Come ho già detto in circostanze simili, i buoni segnali non devono fare calare l’attenzione – sottolinea Montino -, ma dimostrano che con l’impegno di tutte e tutti possiamo controllare la situazione. Quindi il mio appello è a tenere comportamenti virtuosi sempre, rispettando le regole stabilite dall’ultimo decreto che vietano gli spostamenti tra comuni e fuori dalla Regione. Inoltre è fondamentale continuare assiduamente a usare la mascherina, igienizzare frequentemente le mani e mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro evitando gli assembramenti”.

“Le immagini che ci giungono oggi delle prime dosi di vaccino somministrate in tutta Italia e in tutta Europa – conclude il sindaco – devono rassicurarci sul fatto che da questa situazione possiamo uscirne grazie alla scienza, alla medicina e al nostro impegno personale e collettivo. Ci vorranno ancora tempo, pazienza e la collaborazione di ciascuno”.