Fondi, la denuncia dell’opposizione: “Uffici del giudice di Pace prigionieri del degrado”

Fondi – Ha visitato i locali dell’ufficio del Giudice di Pace lo scorso martedì 15 dicembre una delegazione dell’attuale opposizione consiliare di Fondi, composta dai consiglieri comunali Luigi Vocella di “Riscossa Fondana”, Tiziana Lippa di “Fondi Terra Nostra”, Francesco Ciccone di “Fondi Vera” e Stefano Marcucci di “Fratelli d’Italia”. Visita avvenuta a seguito di numerose sollecitazioni e segnalazioni di alcuni utenti della struttura, che ne denunciavano lo stato di criticità in cui essa versa ormai da tempo.

Accolte le dichiarazioni dei concittadini, immediatamente il consigliere Vocella aveva inviato una comunicazione al dirigente dell’ufficio chiedendo: “Un incontro finalizzato a concordare un sopralluogo per verificare le condizioni dell’immobile, che, occorre ricordarlo, è di proprietà comunale”. Non avendo ricevuto alcuna risposta a distanza di giorni, i quattro consiglieri hanno deciso di effettuare un sopralluogo nei locali di via Vittorio Occorsio al fine di accertarne lo stato, presentandosi senza preavviso nella struttura dell’ex Pretura.

Lo scenario che è apparso ai loro occhi “si è rivelato deprimente – hanno evidenziato i consiglieri -. I locali versano in condizioni pessime ed è evidente che non vengono svolte da anni né la manutenzione ordinaria né quella straordinaria. L’umidità è diffusa ovunque, si notano numerose infiltrazioni di acqua e la pavimentazione dissestata in più zone. Ma non solo: all’ingresso il citofono è fuori uso e un vaso copre parte del pavimento disfatto per impedire infortuni agli utenti”.

Il degrado constatato dai consiglieri “sarà argomento di una precisa interpellanza all’amministrazione comunale nella prossima seduta di Consiglio, volta a capire se ci sia la volontà, da parte dei rappresentanti della maggioranza, di ristrutturare questo presidio di Giustizia, forse l’unico ufficio statale rimasto in città”.

Infine i quattro rappresentanti dell’opposizione non hanno potuto fare a meno di notare che “l’adiacente Comando della Polizia municipale è, di contro, tenuto in ottime condizioni. Una simile disparità di trattamento – hanno dichiarato gli esponenti di opposizione – solleva senz’altro scomodi interrogativi: la Giustizia è da considerarsi forse una istituzione a cui non rivolgere la dovuta considerazione? Auspichiamo che nel prossimo consiglio comunale l’amministrazione fornisca adeguate ed esaustive risposte per dare soluzione alla situazione segnalata”.

