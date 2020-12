Ponza – Nella tarda serata di ieri Ponza si è imbiancata. Nella serata di Santo Stefano l’isola pontina si è trovata coperta da una coltre bianca che, seppure all’apparenza, è sembrata essere neve, era invece una fitta grandine che ha imbiancato strade e palazzi.

Seppure con qualche disagio per i residenti che si sono trovati a fare i conti con scarichi di acqua piovana intasati, corrente che andava e veniva e l’impossibilità di muoversi liberamente sia a piedi che in auto, la gioia per l’evento è stato tanto.

L’atmosfera suggestiva che si è registrata sull’isola, ieri sera, ha donato alle feste qualcosa di magico. E, ancora questa mattina, gli isolati si sono svegliati con Ponza ancora ricoperta dal ghiaccio .

