Il sindaco di Sabaudia dona una targa ai dipendenti comunali che vanno in pensione

Sabaudia – Il Sindaco di Sabaudia, Giada Gervasi, ha voluto, anche quest’anno, omaggiare gli ex dipendenti comunali andati in pensione nel corso del 2020I e celebrare, seppur nel rispetto delle necessarie misure di contrasto e contenimento del virus, la Festa del Traguardo.

Qualche giorno fa, nell’aula consiliare, si è svolta la cerimonia di consegna dei riconoscimenti per Antonio Del Volgo e Iolanda Palese: una semplice ma simbolica targa in segno di riconoscenza “per il lavoro svolto e la dedizione al servizio della comunità di Sabaudia” ma prima ancora a ricordo dei tanti anni trascorsi in Comune, per molti non soltanto un luogo di lavoro.

“In questo anno particolare – ha detto il sindaco Gervasi -, non poteva mancare il saluto a chi ha prestato servizio presso il Comune di Sabaudia, con impegno e dedizione, consapevole dell’importante ruolo che ogni dipendente comunale è chiamato a svolgere. A loro la mia riconoscenza per l’operato svolto a sostegno delle esigenze della collettività e per il corretto funzionamento della macchina amministrativa”.

In occasione della Festa del Traguardo ha voluto essere anche lo spunto per ribadire l’augurio dell’amministrazione ai neoassunti a seguito delle diverse procedure concorsuali predisposte dall’Ente: “Che questa cerimonia – conclude il sindaco – possa essere di buon auspicio per tutti coloro che il mese scorso hanno iniziato il loro percorso professionale all’interno del Comune di Sabaudia. Dopo anni, finalmente, l’Ente può contare sulle nuove leve, tutte giovanissime e preparate, e sul loro contributo e supporto ai diversi uffici comunali, per troppo tempo sottorganico”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sabaudia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sabaudia