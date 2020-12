Maratona di Roma, riprogrammata la data: il 19 settembre all’alba

Roma – C’è una nuova data per la prossima edizione dell’Acea Run Rome The Marathon, che è stata posticipata al 19 settembre 2021.

“Non possiamo rischiare di tradire all’ultimo momento – comunicano gli organizzatori della 42 km della Capitale – mantenendo oggi la data del 21 marzo. Troppo incerta, troppo vicina per scongiurare i rischi della pandemia. Il Covid ha cambiato gli equilibri di tutto il pianeta e allora giochiamo d’anticipo. Vogliamo correre ed essere sicuri, per questo la spostiamo”. L’evento sulle strade di Roma è quindi riprogrammato sei mesi più tardi, con la novità della partenza all’alba. “Il 19 settembre – prosegue la nota – sarà buio su via dei Fori Imperiali. Un’edizione che porta con sé la metafora della rinascita, del sole che sorge, dell’inizio. Il nuovo anno comincerà con l’apertura delle iscrizioni”. (fidal.it)