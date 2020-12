Ostia, ritrovato un cadavere in decomposizione sulla scogliera

Ostia – Ritrovamento choc questa mattina a Ostia, dove un cadavere, in avanzato stato di decomposizione, è stato rinvenuto su una scogliere a ridosso dell’Idroscalo. La segnalazione è stata fatte alle forze dell’ordine intorno alle 12.30. Immediatamente sono iniziate le operazioni di recupero, divenute da subito complicate a causa delle condizioni atmosferiche e del mare mosso.

Senza indumenti, secondo i primi riscontri, il corpo apparterebbe a una donna. Sul posto, oltre alla polizia scientifica con gli investigatori del X Distretto Lido, a lavoro identificare il corpo e accertare le cause della morte, anche gli uomini della Capitaneria di Porto e gli agenti delle volanti e del commissariato Lido di Ostia. Al momento gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi; tra gli interrogativi a cui dare una risposta quello su come il corpo possa essere arrivato sul litorale romano.

