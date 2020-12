Ostia, tenta il suicidio sparandosi alla testa: gravissimo 84enne

Ostia – Tragedia ieri pomeriggio ad Ostia, lungomare della Capitale. Un uomo di 84 anni, per motivi in via di accertamento, ha tentato il suicidio sparandosi un colpo di pistola alla testa. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i poliziotti del distretto Lido e i colleghi della prevenzione e crimine Abruzzo. L’84 enne è stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale Grassi di Ostia. (fonte Agi)

