Si conclude il concorso “Scatta la foto” della Pro Loco Fondi

Fondi – Quota cento partecipanti al concorso: “Scatta la foto” al tuo presepe e albero di Natale che si conclude oggi, domenica 27 dicembre 2020 alle ore 24,00.

L’iniziativa, indetta dall’Associazione Pro Loco Fondi, sta facendo registrare inaspettati numeri attraverso il social Facebook della pagina Pro Loco Fondi: oltre 500.000 le visualizzazioni delle foto pubblicate e migliaia i like assegnati.

“L’emergenza Covid-19 non ha fermato l’atmosfera del Natale” – commentano gli organizzatori.

“Anche se stiamo vivendo diversamente le festività natalizie, almeno i segni che le caratterizzano sono rimasti. Tra questi i due più importanti: il presepe e l’albero.

Quindi, attenzione: fino a stasera c’è tempo per partecipare ed inviare le foto; poi si continuerà a vota fino al 5 gennaio 2021 e venerdì 8 gennaio saranno proclamati i vincitori che hanno ottenuti più like, durante la cerimonia via streaming della “Persona dell’anno”.

La partecipazione è molto semplice e gratuita.

Regolamento

1. Invia le foto del tuo Presepe e/o del tuo albero a info@prolocofondi.it o via WhatsApp al 3297764644 entro il 27/12/2020 indicando: nome e cognome dell’autore e liberatoria “Acconsento al trattamento dei dati ed autorizzo la pubblicazione delle foto”.

2. Il concorso è aperto a tutti (per i minori occorre autorizzazione di almeno un genitore)

3. Sono ammessi presepi e alberi di tutti i tipi: tradizionali, dipinti, disegni, sculture… Tutte le opere devono essere di proprietà dell’autore che le propone.

4. Le foto saranno pubblicate sulla pagina Facebook dell’Associazione Pro Loco Fondi.

5. Le foto che avranno ottenuto più “mi piace” alle ore 24:00 del 5/1/2021 saranno le vincitrici.

6. Le opere vincitrici verranno pubblicate a mezzo stampa e su tutti i canali social della Pro Loco Fondi e ai vincitori sarà consegnato un attestato.

https://prolocofondi.wixsite.com/prolocofondi/post/si-conclude-domani-il-concorso-scatta-la-foto-presepi-e-alberi-di-natale-della-pro-loco-fondi