Acquistare casa in sicurezza: 4 consigli prima di comprare un immobile

Quando si è alle prese con l’acquisto di un nuovo immobile, bisogna prestare attenzione a diversi aspetti. Si tratta infatti di un investimento importante, che deve essere ponderato e che non ammette sviste di nessun tipo. Purtroppo al giorno d’oggi le brutte sorprese sono sempre dietro l’angolo, anche nel settore immobiliare ed è dunque importante cercare di tutelarsi il più possibile, onde evitare di trovarsi a dover gestire imprevisti o peggio ancora vere e proprie truffe.

Non bisogna tuttavia scoraggiarsi, perché acquistare una nuova casa in sicurezza non è certo impossibile e basta prestare attenzione ad alcuni aspetti per non andare incontro a problemi. Ecco dunque alcuni consigli che si rivelano sempre utili per chi è in procinto di comprare un nuovo immobile.

#1 Evitare di rivolgersi ad un privato

Come abbiamo accennato, oggi il rischio di trovarsi coinvolti in una vera e propria truffa non si può escludere e quando si ha a che fare con un investimento così importante è meglio evitare di correre questo genere di pericoli. Per tutelarsi è sufficiente affidarsi ad un’agenzia immobiliare anziché concludere la compravendita direttamente da un privato ed il motivo è piuttosto semplice. È davvero difficile se non impossibile che un’agenzia seria si adoperi per mettere in atto una truffa ai danni del proprio cliente. Un privato, al contrario, potrebbe approfittarne anche solo proponendo un prezzo eccessivo, che non rispetta le regole di mercato. Questo è un discorso che vale soprattutto nelle grandi città e in particolar modo nella Capitale. Conviene dunque cercare in Google “agenzie immobiliari Roma” e affidarsi ad una di queste, per evitare spiacevoli sorprese e avere maggiori tutele.

#2 Verificare tutta la documentazione

Quando si è in procinto di acquistare una casa, bisogna sempre preoccuparsi di verificare che il proprietario abbia tutte le carte in regola e che non vi siano questioni aperte in merito all’immobile. Se ci si rivolge ad un’agenzia immobiliare, sono i professionisti del settore a verificare i documenti e controllare che sia tutto in regola. È anche per questo motivo che non conviene rivolgersi direttamente ad un privato: ci si dovrebbe arrangiare nell’effettuare tutte le verifiche del caso e non è certo una cosa semplice per chi non è del mestiere.

#3 Visitare la casa in diversi momenti

Non bisogna mai commettere l’errore di lasciarsi ammaliare da una casa, per quanto bella possa essere. Questo perché quando ci si innamora di un immobile si è propensi a mettere in secondo piano aspetti importanti, che possono fare una grande differenza. Bisogna cercare di essere il più obiettivi possibile e soprattutto visitare la casa in momenti diversi della giornata. Questo perché la luminosità di un appartamento incide in modo significativo anche sul suo valore e vederlo una sola volta, magari nell’orario migliore, potrebbe trarre in inganno.

#4 Informarsi sempre sulle spese extra

Se si intende acquistare un appartamento ubicato all’interno di un condominio, bisogna sempre ricordarsi di chiedere informazioni in merito alle spese extra come quelle condominiali appunto. Spesso si trascura questo aspetto, che però è molto più importante di quel che sembra.