Approvazione del bilancio in X Municipio, il M5S: “La Lega dice falsità”

Ostia – “È davvero incomprensibile strumentalizzare una situazione che ha visto tutti, maggioranza e opposizione, nella stessa situazione”. Così, in una nota, il Movimento 5 Stelle del X Municipio replica alle accuse della Lega (leggi qui).

“Anche per la maggioranza – spiegano dal M5S – i tempi sono stretti e infatti, appena ricevuto il file dall’Amministrazione comunale, contenente il bilancio previsionale 2021/2023, lo abbiamo immediatamente condiviso in tempo reale, via mail, con tutti i membri di opposizione, proprio per dar modo loro di poterlo leggere e valutare con le stesse nostre tempistiche”.

“Sollevare un problema di natura cartacea, rispetto al formato elettronico ricevuto per tempo, sembra davvero una scusa per non lavorare, soprattutto nell’era Covid-19, che ha completamente stravolto il modo di esercitare delle pubbliche amministrazioni. Appellarsi ai tradizionali modi di lavorare, oggi, alla luce di un emergenza sanitaria che ha digitalizzato tutto il mondo, appare come un sentimentalismo obsoleto e pretestuoso, soprattutto se si pensa che le pubbliche amministrazioni vanno nella direzione della dematerializzazione. I personal computer permettono, tra le altre cose, di effettuare all’interno del file Word o Pdf ricerche e selezioni precise e puntuali di gran lunga superiori ad una stampa cartacea”.

“Insomma, se queste sono le premesse della Lega, rimasta ancorata alle tecniche degli amanuensi, immaginiamo che vorrebbero governare Roma con il pallottoliere, per far quadrare i bilanci”, concludono.

