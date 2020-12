Coronavirus, un nuovo decesso a Nettuno: è la 28esima vittima da marzo

Nettuno – Si registra un nuovo decesso causato dal coronavirus nel territorio di Nettuno. Si tratta di una donna di 89 anni risultata positiva lo scorso 18 dicembre e che era ricoverata presso una struttura ospedaliera.

“E’ sempre più doloroso apprendere queste terribili notizie – ha commentato il sindaco Alessandro Coppola -. Si tratta della ventottesima vittima che piangiamo nella nostra città dallo scorso mese di marzo. Non mi stancherò mai di ribadire quanto sia fondamentale rispettare le distanze di sicurezza, indossare sempre la mascherina e rispettare le normative sanitarie vigenti per il nostro bene e dei nostri cari, specialmente degli anziani. Alla famiglia della donna scomparsa va il mio più affettuoso pensiero e le mie più sentite condoglianze”.

Sono sette i nuovi casi di coronavirus registrati dalla Asl Roma 6 nella giornata di oggi, 28 dicembre, nel territorio di Nettuno. Tutti sono stati posti in isolamento domiciliare. Si registrano anche dieci guarigioni. Gli attualmente positivi sono quindi 364, di cui 11 ospedalizzati.

