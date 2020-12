Dalla Regione oltre 3 milioni di euro per salvare le spiagge di Santa Severa dall’erosione

Santa Marinella – “Con la determina di impegno firmata dal Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, diventa operativo il finanziamento di tre milioni e 250mila euro in favore del Comune di Santa Marinella per la realizzazione di opere e interventi a tutela della costa di Santa Severa”. Ad annunciarlo è la presidente della Commissione Attività Produttive e Sviluppo Economico del Consiglio regionale del Lazio, Marietta Tidei.

“Un risultato importante, che si inserisce nel più ampio piano di contrasto al fenomeno dell’erosione costiera che la Regione Lazio ha promosso con l’obiettivo di tutelare la costa, ma anche tante attività che operano nel settore marittimo e costiero, oltre al turismo e alla più generale capacità attrattiva del territorio regionale”, spiega Tidei.

“La prima tranche del finanziamento, pari a 1,7 milioni di euro, arriverà alla fine di quest’anno, mentre il restante milione e 550mila euro nel 2021. L’impegno della Regione, più volte sollecitato, è stato importante e puntuale. Ringrazio tutti gli uffici regionali e l’assessore Alessandri che ha coordinato questa attività dimostrando sensibilità alle tematiche ambientali e produttive. Per Santa Marinella – conclude – è una grandissima opportunità che sono sicura sarà colta al meglio”.

