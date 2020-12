Di Giovanni (M5S): “Governo favorevole a poteri speciali per Roma, ora si acceleri il processo attuativo”

Ostia – “Sono stati accolti alla Camera dei Deputati, gli ordini del giorno presentati dal Movimento 5 Stelle e da altre forze politiche, sui poteri speciali, che impegnano il Governo a portare avanti il progetto di maggiore autonomia amministrativa di Roma Capitale”. Lo dichiara in una nota stampa, il Capogruppo M5S e Presidente della Commissione Decentramento e Regolamenti del Municipio Roma X, Antonio di Giovanni.

“Esprimo grande soddisfazione, – prosegue – come Presidente dell’unica Commissione Municipale di Roma Capitale sul Decentramento amministrativo, su questo primo passo così importante che permetterà a Roma, tra le altre cose, di avere l’accesso diretto ai fondi per trasporti, politiche sociali e a quelli indiretti europei.

Auspico a questo punto, che il Governo dia seguito, quanto prima, all’impegno assunto e largamente condiviso dalle forze politiche per arrivare all’elaborazione di un provvedimento concreto, che finalmente riconosca a Roma il ruolo che merita, al pari delle altre capitali europee e mondiali, provvedimento questo, che darebbe una svolta positiva anche nella gestione dei municipi”.

“Abbiamo sempre creduto – conclude Di Giovanni – in un cambio di passo verso i poteri speciali per Roma Città Metropolitana, in quanto sappiamo bene i vantaggi che questa riforma porterebbe a tutti i cittadini, in termini di risorse e di maggiore autonomia ed è per questo motivo che, essendo una riforma condivisa, si spera che il provvedimento trovi la sua risoluzione in tempi molto stretti”.

