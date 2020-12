Frascati, buoni spesa per emergenza Covid: ecco come richiederli

Frascati – Pubblicato l’avviso relativo all’erogazione di buoni per l’acquisto di generi alimentari e medicinali, come sostegno economico alle famiglie in situazione di contingente difficoltà economica derivante dalla emergenza epidemiologica Covid-19.

La Giunta ha stabilito di destinare a questa misura un importo complessivo di euro 266.209,07:

– € 120.633,12 di cui all’art. 2. del D.L. 23 novembre 2020 n. 154;

– € 75.575,95 finanziamento regionale deliberazione della Giunta regionale 27 novembre 2020;

– € 70.000,00 fondi stanziati dal Comune di Frascati per emergenza Covid-19;

Potranno richiedere i buoni spesa i nuclei familiari residenti nel Comune di Frascati o in possesso regolare permesso di soggiorno in corso di validità. I buoni spesa saranno concessi ai cittadini che si trovano nelle seguenti condizioni:

– essere lavoratori dipendenti o autonomi che, a causa delle misure restrittive delle attività produttive per il contenimento del contagio da COVID-19, hanno subito una drastica riduzione del reddito;

nuclei familiari che sono stati impediti a svolgere attività lavorativa anche precaria e/o saltuaria e/o stagionale;

– avere una giacenza sui conti correnti – bancari o postali – del nucleo familiare alla data del 30 novembre 2020 di valore inferiore ad € 6.702,54;

– non percepire un sostegno pubblico superiore ad € 600,00 nel mese di ottobre – novembre 2020 (NASPI, reddito di cittadinanza, ecc…).

Per maggiori informazioni e scaricare il modello di domanda https://www.comune.frascati.rm.it/archivio10_notizie-e-comunicati_0_3123.html

“L’Amministrazione interviene con un’altra azione forte a sostegno alle famiglie – dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali Alessia De Carli – si tratta dell’erogazione dei buoni spesa e acquisto medicinali. Uno stanziamento importante ci permetterà di rispondere alla domanda di nuclei familiari in stato di bisogno, fino al termine dell’emergenza. Si tratta di un lavoro enorme per tutti gli uffici coinvolti, e li ringrazio, perché da marzo affrontano ogni giornata con un impegno straordinario”.

Soddisfatto il Sindaco Roberto Mastrosanti: “Il Comune di Frascati ha messo in campo un manovra di fine anno che prevede una serie di misure a sostegno delle persone, delle famiglie e delle categorie più colpite dagli effetti della pandemia, che prevede solo nel sociale uno stanziamento complessivo di circa 500mila Euro. È un grande sforzo che si articola in diverse misure a favore della nostra comunità, per non lasciare indietro nessuno in questo momento di difficoltà. Insieme ne usciremo prima e meglio”.