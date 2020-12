Trattiamo i capelli con la linea PuroBIO FOR HAIR

di FRANCESCA SCHIAVI

Oggi vi presento l’ultima novità nata in casa Purobio Cosmetics, ovvero la linea puroBIO FOR HAIR studiata ed ideata per rispondere alle varie esigenze dei capelli che possono essere stressati, trattati, spenti, poco luminosi, sfibrati, offrendo dei prodotti bio e naturali. Scopriamola insieme.

Gli shampoo

Il FOR HAIR Shampoo Delicato (10,89 euro), pensato per i capelli da normali a secchi, svolge un’azione protettiva e nutriente grazie alla presenza degli estratti di malva, camomilla e passiflora che proteggono la struttura del capello, mentre l’aloe vera e l’olio di mandorle dolci donano lucentezza e morbidezza.

Il FOR HAIR Shampoo Rigenerante (10,89 euro), specifico per i capelli da normali a grassi, dona volume e fa risplendere i capelli spenti per risaltarne il tono naturale del colore.

Il FOR HAIR Shampoo No Stress (10,89 euro), dotato di un pH leggermente acido, aiuta a ricostruire e proteggere la struttura del capello stressato dall’ uso di piastre, calore, tinte…Tra gli ingredienti troviamo il limone e le bacche di goji che svolgono un’azione antiossidante, mentre il mango, il mirtillo ed il ribes favoriscono la rigenerazione dei capelli che risulteranno più sani, forti e morbidi. Per tutti e tre questi prodotti si consiglia di diluire 1/3 di shampoo in 2/3 di acqua per aumentare il potere lavante.

Il balsamo

Il FOR HAIR Balsamo Districante (11,89 euro) ammorbidisce e rinforza i capelli secchi dalle lunghezze alle punte, donando capelli morbidi, setosi e lucidi grazie all’ effetto lenitivo svolto da vari principi attivi naturali come l’estratto di malva, la camomilla, la passiflora ed il miglio.

Le maschere capelli

La FOR HAIR Maschera Concentrata (12,89 euro), dall’ effetto rinforzante e riparatore, è arricchita con estratti di camomilla, passiflora ed estratto di malva, che rendono i capelli idratati, morbidi e lucenti e forti. Questa maschera è perfetta soprattutto per rinforzare e riparare i capelli secchi, fragili e danneggiati da trattamenti chimici o styling.



La FOR HAIR Maschera alle 5 Vitamine (4,89 euro) è un trattamento per capelli a base di un complesso multi-vitaminico che dona nuova vita ai capelli spenti e privi di forma grazie ad un mix vitaminico naturale a base di albicocche, passiflora e lampone che lascia i capelli lucidi e setosi.

La FOR HAIR Maschera No Stress (4,89 euro) è un trattamento specifico per i capelli colorati e danneggiati, che vengono levigati grazie al valore del pH leggermente acido. La sua formulazione a base di passiflora, limone, bacche di goji, mango, frutto della passione e mirtilli, è ricca di antiossidanti naturali ed aiuta i capelli a risultare più sani. Entrambe le maschere si applicano in piccole quantità sui capelli lavati ed umidi, e si risciacquano abbondantemente dopo essere rimaste in posa 5-10 minuti.

Il trattamento di bellezza

Il FOR HAIR Trattamento di Bellezza (12,89 euro) è un prodotto che rende i capelli morbidi e lucenti, e facili da mettere in piega con un ferro arricciacapelli o con un phon, grazie alla sua composizione a base di burro di karité, olio d’oliva e passiflora che protegge in modo ottimale i capelli da styling stressanti. Dopo aver lavato i capelli e averli tamponati con un asciugamano, si preleva una piccola quantità di prodotto e lo si distribuisce sulle lunghezze con l’aiuto di un pettine, e si prosegue con l’asciugatura.

(Il Faro Online)