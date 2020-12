Raffiche di vento spazzano Ardea: alberi caduti alla Rocca e lungomare invaso dalla sabbia

Ardea – Forti raffiche di vento flagellano il litorale romano, creando non pochi disagi alla viabilità. Problemi anche ad Ardea, dove sulla via Pontina Vecchia, all’altezza dell’ingresso per via di Torre Bruna, un pino secolare è crollato in strada. Fortunatamente in quel momento non transitava nessun veicolo.

Scena analoga sotto l’arco della porta all’uscita della Rocca, dove da un albero si è staccato, sempre a causa del forte vento, un grosso ramo bloccando di fatto la viabilità. In entrambi i casi, la Polizia Locale ha allertato i Vigili del Fuoco di Pomezia, prontamente intervenuti assieme ai caschi bianchi per rimuovere i rami e ripristinare la viabilità.

Diversa invece la situazione sul lungomare degli Ardeatini, dove il vento sta riportando la sabbia dall’arenile sulla strada, creando non pochi problemi alla circolazione e aumentando il rischio d’incidenti, visto che in caso di frenata la sabbia lascerebbe pattinare, in modo incontrollato, le auto.

Un problema anche per le casse comunali, dalle quali si dovrà attingere per rimuoverla, ancora una volta. Infatti, l’assenza di barriere sul lungomare fa si che ogni qual volta il vento soffi dal mare, la strada adiacente si ricopra di sabbia. Molti residenti si domandano se non sia meglio, per le finanze del Comune, adottare delle protezioni fisse.