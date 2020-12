Roma, in 10 minuti aggredisce 2 donne: 28enne arrestato per violenza sessuale

Roma – A chiamare la Polizia di Stato, nel primo pomeriggio del 24 dicembre, sono stati alcuni cittadini che, sentite delle urla provenire dalla strada, si sono affacciati alla finestra ed hanno visto un uomo aggredire due donne.

Immediatamente sono arrivate la pattuglia del VII Distretto San Giovanni, quella del commissariato Appio Nuovo ed una della Sezione Volanti che hanno visto una donna a terra e dei passanti che trattenevano un ragazzo. Quando un cittadino italiano di 28 anni, ha visto i poliziotti si è divincolato e ha tentato di fuggire ma è stato subito bloccato ed arrestato.

La donna – come si legge in una nota diffusa dalla Questura di Roma – ha raccontato di essere stata aggredita sessualmente da quell’uomo che l’aveva rincorsa con i pantaloni abbassati e, una volta raggiunta, l’aveva afferrata per i capelli trascinandola a terra col chiaro intento di abusare di lei.

Nel frattempo è arrivata un’altra signora che ha riferito di essere riuscita a fuggire poco prima dal 28enne, il quale aveva aggredito anche lei spintonandola e palpeggiandola nelle parti intime.

Le due vittime, medicate sul posto dal personale del 118, sono state invitate a formalizzare denuncia di quanto accaduto presso gli uffici del commissariato Appio Nuovo mentre il 28enne, con svariati precedenti specifici e non, è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato portato a Rebibbia.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.



