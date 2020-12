Santa Marinella, tenta il suicidio buttandosi in mare: salvato da un passante e dai poliziotti

Santa Marinella – Mattinata di soccorsi per gli agenti della volante della Polizia di Stato del commissariato di Civitavecchia che a Santa Marinella, nella mattina di Santo Stefano hanno salvato, insieme a un passate che aveva segnalato la vicenda al 113, una persona che ha tentato il suicidio gettandosi in mare. I poliziotti, giunti sul posto, hanno aiutato così il primo soccorritore già intervenuto a portare in salvo l’aspirante suicida.

