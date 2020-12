Torvaianica, una nuova vita per l’impianto sportivo comunale di via Zara

Pomezia – Nuova vita per l’impianto sportivo comunale di via Zara a Torvaianica. Un progetto ambizioso che ha lo scopo di ristrutturare il complesso esistente e realizzare nuovi spazi dedicati allo sport. Il progetto che si è aggiudicato il bando di gara, del valore di oltre 200mila euro, prevede: la ristrutturazione degli spazi esistenti, l’abbattimento delle barriere architettoniche con la realizzazione di bagni per disabili, la sistemazione delle aree verdi con attrezzature e giochi per bambini, interventi di efficientamento energetico, l’installazione di una nuova tribuna e la realizzazione di due nuovi campi da padel, di cui uno coperto.

“Un altro passo importante – spiega l’assessore Giuseppe Raspa – per lo sport del nostro territorio e in particolare per Torvaianica. I valori educativi che derivano dalla pratica sportiva sono determinanti per il sano sviluppo della nostra comunità, nonostante tutte le difficoltà del momento”.

“Un grande investimento per il nostro litorale – aggiunge il sindaco Adriano Zuccalà – Stiamo lavorando per riqualificare Torvaianica, renderla più bella, vivibile e attraente per chi ci vive e per le migliaia di turisti che la attraversano nei mesi estivi”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomezia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Pomezia