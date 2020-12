Vettel sull’incidente di Grosjean nel Barhain: “Un mistero che ne sia uscito illeso”

“Come Romain sia riuscito a sopravvivere quasi illeso a questo incidente è ancora un mistero per me. Che sia ancora con noi, che sia vivo, è a mio avviso il mistero dell’anno“.

L’ormai ex pilota della Ferrari Sebastian Vettel torna sul tremendo incidente capitato al pilota francese al via del Gran Premio del Bahrain (leggi qui).

In una rubrica sul quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung il pilota tedesco che il prossimo anno correrà con l’Aston Martin ha voluto ribadire come a livello di sicurezza non si possa mai pensare di aver fatto abbastanza: “Tutti devono essere consapevoli che la velocità alla quale noi guidiamo è sempre un rischio. Non bisogna mai considerare quell’incidente come una prova della sicurezza delle auto“. Vettel ha poi spiegato come lui stesso non se la sia sentita di vedere subito le immagini dell’incidente: “Il giro successivo all’incidente di Romain ho avuto la notizia che era uscito dalle fiamme. Questo è stato fondamentale per me. Non ho più guardato le immagini che andavano in loop sui monitor. Forse è stato meglio così. Sono riuscito a rientrare senza problemi. Quello che era successo l’ho capito solo la domenica sera, dopo la gara“. (Ansa).