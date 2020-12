X Municipio, Picca e Becchetti: “Il M5S non ci permette di leggere il bilancio”

Ostia – “Nel X Municipio si sta consumando l’ennesimo atto antidemocratico dei Cinque Stelle, che stanno impedendo ai consiglieri di opposizione di leggere il bilancio e preparare gli emendamenti nei tempi imposti dalla legge”. E’ quanto si legge in una nota diffusa da Monica Picca, capogruppo della Lega in X Municipio, e Alfredo Maria Becchetti, coordinatore romano della Lega.

“Tutto questo – spiegano Picca e Becchetti – perché il Campidoglio ha inviato il bilancio ai Municipi soltanto il 24 dicembre, senza valutare l’emergenza sanitaria e tutte le complicazioni che essa comporta, mettendoci quindi nelle condizioni di dover subire l’ennesimo atto calato dall’alto, senza alcuna possibilità di confronto democratico“.

“Ad oggi, infatti, il Municipio X ha deciso di chiudere gli uffici dell’opposizione per sanificazione, invitando i consiglieri a recarsi presso il segretariato portandosi la carta da casa per stampare il bilancio”, attacca Picca. “Questo significa che abbiamo tre giorni di tempo per leggere il bilancio, preparare gli emendamenti e partecipare alle commissioni. In questo modo il M5S nega il diritto dell’opposizione alla partecipazione democratica del dibattito più importante, ovvero quello che riguarda il bilancio di un municipio che contiene gli indirizzi di spesa e i capitoli di intervento, che mai come in questo momento andrebbero discussi e affrontati insieme per risollevare la città dalla crisi economica e sociale”.

“La scelta di inviare a tutti i Municipi il bilancio da approvare soltanto il 24 dicembre – aggiunge Becchetti – la dice lunga sul rispetto del M5S capitolino per il corretto andamento delle procedure democratiche. Per fortuna i romani sanno che questa Amministrazione è giunta al capolinea ed è destinata a scomparire”.

