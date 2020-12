Previsioni Meteo Italia

SITUAZIONE: L’intensa perturbazione atlantica in transito lunedì, responsabile di nevicate al Nord e piogge e temporali su parte del Tirreno, si attarderà martedì mattina sulle regioni meridionali tirreniche, prima di venire raggiunta da un nuovo impulso perturbato atlantico. Rimarrà attiva un’ampia circolazione di bassa pressione sul Continente europeo, alimentata dalla continua discesa di fredde correnti settentrionali, da cui si dipartirà una serie di fronti diretti verso l’Italia. Direttamente penalizzate saranno le regioni tirreniche, meglio esposte alle tese correnti di Libeccio o comunque occidentali che per altri giorni ancora soffieranno sul Mediterraneo centrale. Qualche pioggia attesa anche sul Triveneto martedì, con occasioni per nevicate a bassa quota. Più riparate invece le regioni adriatiche. Ecco i dettagli:

METEO MARTEDÌ 29. Inizio giornata nuvoloso al Nord, anche con qualche banco di nebbia sulle pianure occidentali, un po’ di neve sulle Alpi occidentali al confine con la Francia dai 600m. Rovesci sin da inizio giornata sul Levante Ligure, anche temporaleschi. Qualche pioggia anche su Calabria tirrenica, ma anche su Veneto e Friuli VG. In giornata fenomeni in netta intensificazione in Toscana con rovesci e temporali in estensione alle restanti aree tirreniche, dove si intensificheranno in serata. Neve sull’Appennino dai 1000/1200m. Piogge in intensificazione in giornata sul Triveneto, la sera anche su est Lombardia, con neve dai 200/400m. Fenomeni sporadici in Emilia, asciutto al Nordovest. Ampie schiarite su medio Adriatico e zone ioniche, un po’ di variabilità invece sul basso Adriatico con qualche pioggia sull’alta Puglia. Temperature in calo al Sud.

METEO MERCOLEDÌ 30. Schiarite al Nord, più ampie su Alpi e Ponente Ligure, permangono condizioni instabili su regioni tirreniche e ovest Sardegna con frequenti rovesci più frequenti su Campania e Calabria. Qualche pioggia anche sul Levante Ligure. Variabile e in prevalenza asciutto su adriatiche e ioniche, salvo qualche piovasco in Puglia. Per tutti i dettagli entra nella sezione Meteo Italia.

Evoluzione meteo Lazio

MARTEDI’: Vortice ciclonico ancora attivo, porterà instabilità diffusa sulle regioni del medio Tirreno con piogge sparse e rovesci, anche a sfondo temporalesco. Fenomeni particolarmente insistenti li troveremo localmente sull’alta Toscana, ovvero Lunigiana, Apuane e Versilia dove si potranno accumulare localmente oltre i 50 mm. Venti ancora da sud , moderate o forti lungo i settori costieri, crinali appenninici, alto Lazio e Maremma con raffiche locali superiori i 40-50 km/h. Quota neve a partire dai 1100-1400 m.

MERCOLEDI’: condizioni di maltempo che persistono sulle regioni del medio Tirreno , infatti sarà una giornata caratterizzata da piogge sparse e possibili locali rovesci in particolare tra Umbria e Lazio. Neve inizialmente a partire dai 1100-1400m, in calo nel corso della serata, a partire dai 600-900m, per l’ingresso di aria più fredda in quota. Venti meridionali, in prevalenza deboli, con locali rinforzi lungo le coste, in rotazione graduale da nord a fine giornata. Mare molto mosso.

Commento del previsore Lazio

Nuovo peggioramento delle condizioni meteo in questo inizio di settimana, per l’ingresso di una perturbazione pilotata da un profondo vortice depressionario, posizionato tra Francia ed Inghilterra. Le piogge risulteranno anche intense specie sull’alta Toscana, e non mancheranno rovesci a carattere temporalesco e grandinigeno sulla Toscana interna e basso Lazio. Sono attese nevicate copiose sull’Appennino in genere dai 1100-1400m. Seguirà un martedì ancora instabile con piogge sparse e rovesci temporaleschi, in particolare sull’alta Toscana , con nuove nevicate in Appennino. Piogge presenti anche nella giornata di mercoledì, mentre sarà meno instabile l’ultimo giorno dell’anno, ma con nuovi impulsi mediamente freddi e perturbati previsti da inizio 2021. Seguite gli aggiornamenti sul sito.

