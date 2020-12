Anzio, i mercati settimanali si svolgeranno regolarmente ed in sicurezza

Anzio – Nella giornata di domani, mercoledì 30 dicembre, i mercati settimanali di Lavinio, Anzio Colonia ed Anzio Due, si svolgeranno regolarmente, sotto il controllo della Polizia Locale e degli Uffici Comunali preposti.

“Consapevoli del delicato momento che vivono diverse categorie produttive, – afferma l’assessore, Valentina Salsedo che, insieme al Consigliere Comunale, Walter Di Carlo, monitora costantemente la problematica – abbiamo dato il nulla osta al regolare svolgimento dei mercati settimanali, anche per la giornata di domani. Invitiamo la cittadinanza e gli operatori alla massima prudenza ed allo scrupoloso rispetto di tutte le normative anti-Covid”.

