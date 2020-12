Comunità Solidali, presentazione del progetto “Giovani ri-Generazioni”

Radio Faro Tv – Il progetto “Giovani ri-Generazioni“, co-finanziato nell’ambito del programma Comunità Solidali 2019 della Regione Lazio e dal Ministero del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, vede come capofila l’associazione “Io, Noi” e come partner la “Croce Rossa Italiana – Comitato di Fiumicino“.

Dopo aver risposto tempestivamente all’emergenza sanitaria da Covid-19, con il programma “Comunità solidali” oltre la crisi si vuole dare una risposta efficace alle nuove emergenze socio-educative generate nelle comunità dalla pandemia tuttora in corso.

Il progetto intende migliorare la qualità della relazione educativa in ambiente scolastico ed extra-scolastico, attraverso modelli innovativo di empowerment della comunità educante.

Attraverso la conoscenza e l’attualizzazione di grandi educatori contemporanei alla nonviolenza come Aldo Capitini, Martin Luther King, Don Milani e Alexander Langer si apriranno spazi di approfondimento teorici e pratici sul diritto alla differenza, sulla sostenibilità ambientale, sulla comunicazione nonviolenta e sui diritti umani.

Il progetto verrà presentato pubblicamente, con una conferenza stampa, mercoledì 30 dicembre alle ore 11:00 e si potrà seguire in diretta sui canali social e You Tube del “Faro” e in differita sugli stessi canali e sulla home page della testata.

Alla Conferenza stampa parteciperanno: Daniele Taurino, responsabile del progetto per l’associazione Io, Noi; Angelo Perfetti, direttore responsabile del quotidiano online “Il Faro”; Stefano Salvinelli, presidente Comitato Cri Fiumicino; Gabriella Falcicchio, Movimento nonviolenti UniBa.

