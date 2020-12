“Fellini guarda il mare”, appuntamento con Longo e Puglisi per il firmacopie del loro nuovo libro

Roma – Domani, giovedì 30 dicembre 2020 sarà possibile trascorrere un mattina con Anna Longo e Romano Puglisi per il firmacopie del loro nuovo libro “Fellini guarda il mare” grazie al quale riscoprire i luoghi de La dolce vita e degli altri capolavori felliniani girati tra Roma e il mare, per farli diventare un’esperienza sempre presente, non solo da ricordare ma da vivere.

Il libro si basa su uno studio accurato, con notizie inedite e contributi originali, e racconta la grande varietà dei luoghi attraversati dalla Ciclovia Dolcespiaggia come quelli di interesse ambientale, storico e archeologico. Narra anche la storia delle bonifiche, le peculiarità dei paesaggi e degli ambiti identitari, nonché alcune criticità che andrebbero risolte. In questo primo volume si attraversa la fascia costiera a Nord di Roma, da Santa Severa a Fiumicino, incontrando ben 22 siti di interesse cinematografico, a cominciare dalla Dolcespiaggia di Passoscuro location de La Dolce Vita e baricentro ideale di tutto il lavoro.

Gli autori vi aspettano, dalle 10:30 alle 13:00, presso la Libreria 4-3-3 (viale dei Quattro Venti n° 28, Monteverde) per firmare le copie. Nel rispetto delle normative vigenti e della sicurezza di tutti, l’ingresso in libreria avverrà in modo scaglionato.

