Fiumicino, approvate la pulizia dell’Arrone e la messa in sicurezza del parco di Passoscuro

Fiumicino – “Durante la seduta odierna del Consiglio comunale, l’aula ha approvato all’unanimità la mozione presentata dall’intera Commissione Ambiente sulla pulizia e manutenzione degli argini del fiume Arrone”. Lo dichiara la presidente della Commissione, Paola Magionesi.

“Con la mozione, il Consiglio impegna il sindaco e la giunta a sollecitare la Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del suolo a fare tutto il necessario per mettere in sicurezza gli argini dell’Arrone – spiega Magionesi – per garantire il regolare deflusso delle acque, specialmente nei giorni di piena, nel tratto compreso nel territorio di Maccarese tra il Castello e la Moletta”.

“La mozione fa seguito ad una interrogazione scritta che abbiamo presentato agli organi regionali competenti – conclude Magionesi – alla quale attendiamo risposta in tempi brevi. Monitoreremo costantemente l’iter della nostra richiesta e l’attuazione degli interventi necessari”.

E’ stata invece ritirata la mozione per la messa in sicurezza e la valorizzazione dell’area giochi del parco Salvo d’Acquisto di Passoscuro constatato che l’intervento è previsto dal bilancio.

“Passoscuro conta circa 4100 abitanti che d’estate si moltiplicano – spiega Barbara Bonanni – e, specialmente durante la pandemia che stiamo vivendo, garantire l’uso di spazi all’aperto è di fondamentale importanza. Per questo è necessario intervenire sostituendo panchine e giochi usurati dal tempo”.

“Come presidente della Commissione Ambiente – aggiunge Magionesi -, interloquisco quotidianamente con l’assessorato e gli uffici dell’Ambiente per tutte le criticità che riguardano quest’area. Per le aree verdi il bilancio che stiamo approvando in questi giorni prevede già 50 mila euro in più. Una parte di questi andranno al parco di Passoscuro, dove i tecnici hanno già effettuato un sopralluogo. Gli uffici sono a lavoro per fare partire l’intervento a breve, come anche a Pleiadi e nelle altre località”.

“Ringrazio l’assessorato all’Ambiente per avere ascoltato l’istanza che con la nostra mozione intendevamo portare all’attenzione dell’amministrazione” conclude Bonanni.

