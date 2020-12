Fiumicino, la maggioranza: “Dall’opposizione mozioni su azioni già in corso”

Fiumicino – “Siamo felici che le opposizioni si siano convinte, dopo due anni e mezzo, della bontà del programma dell’amministrazione comunale”. Lo dichiarano i capigruppo di maggioranza in Consiglio Comunale.

“Deve essere questa la ragione per cui presentano mozioni che non fanno altro che ricalcare punti chiari del programma del Sindaco – sottolineano -, di interventi che riguardano l’attenzione alle famiglie, la questione fiscale, i diritti degli animali e altri interventi già in corso o previsti dal progetto che questa maggioranza ha presentato per Fiumicino”.

“Consigliamo al collega Costa maggiore serietà nello svolgere il suo ruolo di consigliere – concludono -. Magari di evitare di scopiazzare dalla maggioranza. Fosse non altro che per il rispetto che deve all’Aula e al suo elettorato. Basta con propaganda e retorica, serve lavoro e concretezza“.