Formia, il M5Stelle al lavoro per le prossime elezioni comunali

Formia – “A prescindere da ciò che accadrà in Consiglio Comunale e dagli sviluppi degli Stati Generali del M5S, è tempo per noi attivisti, iscritti e sostenitori del MoVimento 5 Stelle di Formia, di impegnarci tutti insieme per la “costruzione” di una lista da presentare alle prossime elezioni comunali” – lo annuncia in una nota il M5Stelle di Formia.

“I principi e gli obiettivi sono quelli di sempre. Il Programma è già da tempo delineato, basta solo aggiornarlo e farne opportunità di confronto e condivisione con i cittadini. Non è ancora tempo per raccogliere candidature, ma se vogliamo rispettare la nostra tradizione di far scegliere i nostri candidati da parte degli iscritti al MoVimento sarà indispensabile arrivare alle “comunarie” con il massimo numero di iscritti coinvolti ed un ampio ventaglio di possibili candidati, scelti e selezionati tra tutti coloro che si sono realmente adoperati negli anni sul territorio e quelli che intendono farlo nei prossimi mesi.

Operativita’ sul territorio e credibilita’ del programma e della lista: queste le nostre parole d’ordine. Come primo passo, sollecitiamo, dunque, tutti i residenti a Formia iscritti al MoVimento 5 Stelle, seriamente interessati e disposti ad attivarsi per il futuro della Città, a discuterne tutti insieme e senza pregiudizio alcuno, iscrivendosi al Meetup Formia 5 Stelle e/o al Gruppo riservato FB “Formiani a 5 Stelle”.

