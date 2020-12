La mareggiata devasta gli stabilimenti di Ostia, balneari sul piede di guerra: “Ora chi sistema?”

Ostia – L’enorme mareggiata delle ultime ore non ha risparmiato gli stabilimenti di Ostia. I danni più gravi si sono registrati nella strutture del Lungomare di Ponente, dove il mare ha raggiunto anche le ultime file di cabine collocate a ridosso della strada.

Allo stabilimento balneare “La conchiglia” la situazione è critica: la potenza delle onde ha letteralmente distrutto la rete di iuta posta come barriera. I materiali il cui utilizzo è concesso per difendere le spiagge in inverno, come deciso dal Municipio, devono essere esclusivamente plastic free, ma non sono riuscita a resistere alla potenza della mare, che si è trascinato dietro tronchi, rifiuti vari, facendo fuoriuscire anche una scogliera che fungeva da ultima barriera, prima delle cabine.

Al “Kursal”, invece, le cabine sono sprofondate nella sabbia e rischiano di crollare: i loro sostegni sono stati spazzati via dal mare, mentre il vento ha quasi scoperchiato i tetti dalle strutture.

“Adesso noi che facciamo, lasciamo la spiaggia così?”, il grido d’aiuto del proprietario dello stabilimento “La conchiglia”, che questa mattina ha dovuto fare la conta dei danni subiti. “Con i bandi sulle concessioni balneari che durano da maggio a settembre – spiega -, a chi spetta risolvere i problemi della spiaggia durante tutto l’inverno? Tutto centro Ponente vive praticamente sulla riva, i lidi stanno a ridosso della battigia e il mare ormai è arrivato a ridosso delle strutture, vicino alla strada. I danni subiti sono importanti e noi balneari non sappiamo cosa dobbiamo fare. Tra qualche giorno non saprò nemmeno se sarà più di mia competenza la gestione di questa spiaggia”.

“Chiediamo un intervento immediato ed un aiuto da parte della Regione – conclude – e ringraziamo l’Amministrazione per questo ‘bel’ regalo di Natale. Sappiamo che è in arrivo un lavoro di risanamento delle barriere e preghiamo vivamente che questo lavoro non si fermi solo alla zona della spiaggia libera adiacente al porto, ma che arrivi fino al pontile di ostia: tutto centro ponente vive sulla riva, i lidi stanno a ridosso della battigia e il mare ormai è arrivato a ridosso delle strutture, vicino alla strada.

