Luce per il parco giochi di via Cuglieri e il parcheggio di Passoscuro, approvate all’unanimità le mozioni di Crescere Insieme

Fiumicino – “Sono state approvate all’unanimità dei presenti, nel corso del Consiglio comunale odierno, le mie mozioni per dare nuova luce al parco giochi di via Cuglieri, ad Aranova, e il parcheggio pubblico di via San Carlo a Palidoro“.

E’ quanto si legge in una nota a firma di Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme, che prosegue: “Per quanto riguarda il parco giochi, si tratta di un’area acquisita già da tempo dal Comune dove sono già predisposti gli impianti per l’illuminazione pubblica e anche per l’irrigazione. L’aggiunta dei lampioni è importante perché in quel parco di notte, purtroppo, è preso di mira da ragazzi che, complice il buio, utilizzano le panchine per fare ciò che con la luce non sarebbe consentito.

Quest’area, che è anche un punto di ritrovo per i residenti, potrà essere usata dunque anche di sera, trasformandosi in un vero polo attrattivo e di aggregazione in una località dove di attrattivo c’è ben poco.

Anche al parcheggio pubblico di via San Carlo a Palidoro, in località Passoscuro, sono presenti i lampioni, già collegati al cavo dell’alimentazione. Ora che anche questa mozione è stata approvata all’unanimità, anche questo parcheggio diventerà fruibile, in sicurezza, durante le ore serali.

Quando si lavora bene e si ottengono risultati aumenta anche la voglia di fare per poter essere un punto di riferimento per l’intera Città. Domani alle ore 9:00 si torna in aula per la discussione finale del bilancio e degli emendamenti“.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino