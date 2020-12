Pomezia, convocato d’urgenza il Consiglio comunale. L’opposizione: “Un colpo basso”

Pomezia – “Convocare un Consiglio comunale nel giro di 24 ore, senza dare spiegazione delle ragioni di straordinarietà ed urgenza, è un colpo basso alla dialettica democratica”. Così in una nota i consiglieri comunali di Pomezia del Partito Democratico, Stefano Mengozzi e Paolo Zanin, a proposito dell’assise convocata solo oggi per domani, 30 dicembre.

“Sospettiamo fortemente che questa urgenza sia legata ai ritardi della maggioranza, visto che nelle prime settimane di dicembre le commissioni sono state ferme. Nonostante questo – affermano i consiglieri comunali – il Partito Democratico domani mattina sarà presente in aula perché siamo convinti che in una fase delicata come questa, per il Paese e per la città, le istituzioni debbano lavorare per risolvere problemi e migliorare i processi amministrativi”.

“In apertura presenteremo una mozione d’ordine per chiedere il rinvio del Consiglio comunale, convinti dell’impossibilità di poter costruire una proposta di senso in appena 24 ore. Ma saremo presenti, anche con i nostri emendamenti, affinché passi il messaggio che prima della visibilità politica viene l’interesse collettivo”, concludono.

“Oggi è andata in scena l’ennesima provocazione di una maggioranza, quella pentastellata di Pomezia, che ancora una volta calpesta le più basilari regole della correttezza istituzionale e convoca, con solo un giorno di preavviso, un Consiglio comunale con ben 9 punti all’ordine del giorno”. E’ quanto si legge in una nota a firma dei consiglieri comunali della Lega Fabio Fucci, Emanuela Pecchia, Saverio Pagliuso, Massimo Abbondanza e di Fratelli d’Italia Alessandro Stazi e Mario Pinna.

“Troviamo scorretto che a noi la notizia venga comunicata solo all’ultimo, in un periodo in cui nelle nostre attività lavorative siamo impegnati nelle tipiche incombenze legate alla chiusura dell’anno e ad assicurare la nostra presenza in virtù delle riduzioni di organico tipiche del periodo, quest’anno incrementate dal contingentamento legato alle precauzioni anti-Covid. Siamo, anzi, stupiti che questo non rappresenti un problema per i consiglieri del M5S”.

“La maggioranza ha utilizzato una convocazione straordinaria d’urgenza su argomenti che, semmai fossero diventati urgenti, è solo dovuto alla mancanza di programmazione dell’amministrazione, che non può essere scaricata su di noi. Con questo atteggiamento non ci sono le condizioni per partecipare al Consiglio comunale di domani, 30 dicembre, ne siamo rammaricati e auspichiamo, con l’avvento del nuovo anno, un atteggiamento più maturo e di condivisione da parte di chi oggi ha la responsabilità del governo cittadino”, concludono dalla Lega e da Fratelli d’Italia.

